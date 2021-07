I convocati della Lazio per il ritiro: Luis Alberto fuori dall'elenco

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, non è stato convocato da Maurizio Sarri per il ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore.

Neanche il tempo di iniziare la nuova stagione e la Lazio deve già fare i conti con la prima grana. Dopo aver disertato le visite mediche, Luis Alberto non è stato convocato da Maurizio Sarri per il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma da domenica 11 a mercoledì 28 luglio.

La società ha reso nota questa mattina la lista dei calciatori che partiranno per la cittadina in provincia di Belluno, sotto le Tre Cime di Lavaredo:

Portieri: Adamonis, Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi

L'atteggiamento dello spagnolo non è piaciuto alla società e a Maurizio Sarri. Se da una parte il club è intenzionato a multare il centrocampista ex Liverpool, dal canto suo il nuovo allenatore dei biancocelesti ha parlato apertamente della situazione di Luis Alberto nella conferenza stampa di presentazione di ieri, aprendo a un confronto costruttivo:

"Luis Alberto non ha risposto a una convocazione ed è un problema. Sto aspettando che arrivi e spieghi a me e i compagni di squadra. Se ci convince, il problema morale svanisce subito. La situazione disciplinare deve gestirla la società. Poi noi ne parleremo con lui. Poi magari può dirci cose di cui siamo d'accordo".

La mancata qualificazione in Champions League e l'addio di Simone Inzaghi hanno convinto Luis Alberto a spingere per la cessione. Il calciatore vorrebbe cambiare aria ma la Lazio non ha intenzione di farlo partire per meno di 50 milioni di euro. Ma c'è anche chi parla della volontà di un adeguamento contrattuale che Luis Alberto vorrebbe dopo le ottime prestazioni.

La Lazio attende il rientro a Roma del classe 1992 e le sue spiegazioni, prima di prendere una decisione definitiva: il futuro del 'Mago' è tutto da scrivere.