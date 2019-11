Convocati Juventus: presenti De Ligt e Ronaldo

Nella lista dei convocati della Juventus per il Milan figurano sia De Ligt che Ronaldo, in dubbio alla vigilia: due recuperi importanti per Sarri.

La recupera pezzi per il big match contro il : in dubbio alla vigilia, sia Matthijs De Ligt che Cristiano Ronaldo saranno della partita per la gioia dei tifosi bianconeri.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Entrambi figurano nella lista dei convocati di Maurizio Sarri: il difensore olandese deve aver smaltito la leggera distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la trasferta di Mosca, l'attaccante portoghese sembra aver risolto il fastidio al ginocchio.

De Ligt e Ronaldo si candidano per scendere in campo dal primo minuto: l'ex in coppia con Leonardo Bonucci al centro della retroguardia, il secondo in tandem offensivo con Gonzalo Higuain che dovrebbe spuntarla su Paulo Dybala.

La Juventus ritrova due protagonisti importanti proprio nel momento del bisogno: serve vincere per rispondere all' e riprendersi la vetta della classifica che regalerebbe ulteriore fiducia prima della sosta.