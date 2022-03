I convocati dell'Italia per la Macedonia del Nord: out Balotelli, chiamati Joao Pedro e Luiz Felipe

Diramata la lista dei 33 convocati dell'Italia per la sfida contro la Macedonia del Nord, valida per la semifinale degli spareggi per Qatar 2022.

La notizia principale è l'assenza di Mario Balotelli, convocato in occasione dello stage andato in scena a Coverciano a fine gennaio: prima chiamata, invece, per gli oriundi Joao Pedro e Luiz Felipe.

Tra i quattro portieri, oltre a Donnarumma e Sirigu, troviamo anche Cragno e Gollini. Gli esperti Chiellini e Bonucci guidano la difesa nonostante i recenti problemi fisici, al contrario di Bernardeschi: l'ex Fiorentina è appena tornato dall'infortunio, ma il suo nome non figura nella lista tra i centrocampisti.

Nel reparto offensivo, oltre all'esclusione di 'Supermario', spiccano anche la bocciatura di Moise Kean e la seconda convocazione per Mattia Zaccagni, selezionato per la prima volta nel novembre 2020.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).