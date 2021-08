I convocati di Mancini: Zaniolo torna in Nazionale, prima chiamata per Scamacca

Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per le partite di settembre: ritorna Zaniolo, ci sono anche Scamacca e Kean.

Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per gli impegni dell'Italia che a settembre giocherà contro Bulgaria, Svizzera e Lituania in gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Elenco di cui fanno parte tutti i giocatori che si sono laureati Campioni d'Europa a Wembley, fatta eccezione ovviamente per l'nfortunato Spinazzola.

Rientrano nel giro azzurro anche Manuel Lazzarri, Lorenzo Pellegrini e Stefano Sensi anche se il rientro più atteso è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo.

La grande novità invece è rappresentata dalla prima convocazione in Nazionale maggiore per Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo al centro delle voci di mercato così come Moise Kean, anche lui regolarmente convocato dopo il taglio da Euro 2020.

I convocati

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Lazzari, Mancini, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti, Zaniolo

ATTACCANTI: Belotti, Bernardeschi, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean, Raspadori, Scamacca