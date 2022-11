I convocati del Belgio per i Mondiali: c'è Lukaku, assente Origi

L'attaccante dell'Inter figura tra i convocati di Martinez per i Mondiali: presente anche De Ketelaere, out Origi per scelta tecnica.

E' ufficialmente partita la rincorsa del Belgio verso una prima storica affermazione ai Mondiali: l'esordio dei 'Diavoli Rossi' in Qatar è previsto per mercoledì 23 novembre contro il Canada, prima delle sfide con Marocco e Croazia che chiuderanno il girone F. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati che prenderanno parte alla rassegna iridata: l'attesa era tutta per conoscere il destino di Romelu Lukaku, che alla fine è riuscito ad entrare nel fatidico elenco. Martinez ha ricevuto rassicurazioni importanti in merito alle condizioni fisiche dell'attaccante dell'Inter, vittima di una ricaduta muscolare dopo Inter-Sampdoria del 29 ottobre. L'allenatore aveva alimentato i dubbi sulla convocazione della sua stella in una conferenza dei giorni scorsi. "In questo momento Lukaku non è pronto, il suo destino è nelle mani dei medici. Qualora dovesse essere in condizione, giocherebbe in una delle prime tre partite. Per noi è un giocatore importante e di lui abbiamo bisogno: se però non sarà in grado, allora non sarà con noi". Di seguito l'elenco completo: Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet; Difensori: Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Castagne, Meunier; Centrocampisti: Carrasco, Thorgan Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Onana, Tielemans, Vanaken, De Ketelaere, Witsel; Attaccanti: Doku, Eden Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku. Grandissima opportunità anche per l'ex Bologna Theate, ora al Rennes, e per De Ketelaere, inserito nonostante un pessimo avvio di stagione col Milan. Non c'è invece Origi, scartato per scelta tecnica. Quattro le riserve, in standby fino all'inizio del torneo: si tratta di Bryan Heynen, Dodi Lukebakio, Jason Denayer e del milanista Alexis Saelemaekers, attualmente ai box per guarire da una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Scelti da Goal Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Mondiali 2022: tutti i convocati