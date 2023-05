Convocati Atalanta: torna Hojlund, assenti Boga e Lookman

Il club orobico ha diramato la lista dei convocati di Gasperini in vista della sfida all'Arechi contro la Salernitana: chi recupera e chi no.

Si apre questa sera la 35ª giornata di Serie A con l’anticipo tra la Lazio e il Lecce, in programma all’Olimpico.

L’Atalanta si prepara alla trasferta sul campo della Salernitana, dove gli orobici proveranno a tornare a vincere e riscattare la sconfitta per 2-0 in casa, al Gewiss Stadium di Bergamo, contro la Juventus nell’ultimo turno.

In vista della sfida dell’Arechi, il club orobico ha diramato la lista dei convocati del tecnico Gian Piero Gasperini.

Si rivede Rasmus Hojlund, che torna a disposizione. L’attaccante classe 2003 si è allenato a parte fino a ieri, mentre oggi ha svolto la seduta con il resto del gruppo.

Assenti, invece, Jeremie Boga e Ademola Lookman. I due non recuperano e non ci saranno contro la Salernitana di Paulo Sousa, così come Maehle, ai box per squalifica. Completano l’elenco degli indisponibili Palomino, Ruggeri, Hateboer e Vorlicky.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Gasperini per Salernitana-Atalanta:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta, Soppy.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Mendicino, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Hojlund, De Nipoti, Zapata.