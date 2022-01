Continua il 'magic moment' di Odgaard: stende con una tripletta l'ADO Den Haag

Dov'eravamo rimasti? Al buon impatto di Jens Odgaard con la maglia del Waalwijk, in Olanda: il Sassuolo lo ha ceduto in estate in prestito, e non sembra aver fatto per nulla male.

Forse perché già in passato, con la maglia dell'Heerenveen, l'ex Inter era riuscito a far bene, mettendo a segno 7 goal in 27 presenze: siamo a fine gennaio e si è già superato.

E, soprattutto, ha già fatto dimenticare le recenti parentesi al Pescara e al Lugano: l'attaccante danese ha già messo a segno 10 goal in Olanda, tra Eredivisie e KNVB Beker.

Un dato che salta all'occhio soprattutto per le reti messe a segno in campionato in 4 giornate di fila tra la quindicesima e la diciottesima, 2 delle quali contro Twente e PSV Eindhoven. Mica male.

L'articolo prosegue qui sotto

In Coppa, però, Odgaard è persino andato oltre: entrato al 64' sul punteggio di 1-2 tra Waalwijk e ADO Den Haag, ha prima pareggiato i conti, dopo 10 minuti, portando la partita ai supplementari.

Qui, poi, l'ha risolta: andando in goal al 105' e al 116' ha consentito ai suoi di completare la rimonta e di passare il turno, con una tripletta indimenticabile.

Il Sassuolo osserva da lontano: sa che l'Olanda può aiutarlo a crescere. Lui risponde presente, a suon di goal e ottime prestazioni rivolte al futuro.