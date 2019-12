Conte, niente conferenza: protesta contro il Corriere dello Sport

Antonio Conte non parla alla vigilia di Fiorentina-Inter: "Ieri è stata pubblicata una lettera offensiva dal Corriere dello Sport nei suoi confronti".

Antonio Conte non parla. Nessun problema fisico, nessuna malattia. L' e il proprio allenatore hanno deciso di annullare la conferenza stampa di presentazione del match contro la , in programma oggi alle 14, per protesta contro il Corriere dello Sport.

A comunicarlo, con tanto di spiegazione, è stato lo stesso club nerazzurro sul proprio sito ufficiale:

"Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento.

Per dare un segnale a tutti i media "che devono garantire il rispetto delle persone" oggi non si terrà la conferenza stampa".

Il riferimento è a una lettera arrivata da un lettore, tifoso del , all'interno della posta curata da Italo Cucci, e pubblicata all'interno dell'edizione di ieri dal Corriere dello Sport.

"Salve signor Italo, godo (si può dire?) nel vedere la grande Inter surclassata dal B, che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell'esaurito del suo allenatore".

Questo è il tenore della mail spedita al quotidiano dal lettore, che contesta "questa beatificazione di Conte che nella sua carriera, nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco". Una lettera che ha mandato su tutte le furie l'Inter, che ha così deciso di non mandare il tecnico in conferenza.

Per il Corriere dello Sport si tratta della seconda polemica nel giro di poco più di una settimana: è di 9 giorni fa il controverso e celeberrimo titolo, 'Black Friday', con Chris Smalling e Romelu alla vigilia di Inter- .