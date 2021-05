Conte-Lautaro, secondo round: finto incontro di boxe ad Appiano

Lautaro Martinez e Antonio Conte sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Lo screzio di Inter-Roma è alle spalle.

L’Inter si è assicurata già da tempo la conquista del suo diciannovesimo Scudetto, la cosa però non l’ha assolutamente portata ad allentare la tensione in campionato.

La compagine nerazzurra infatti, non soltanto sta continuando mietere vittorie, ma lo sta facendo anche con una relativa facilità.

A dimostrazione del fatto ne nessuno abbia ‘mollato la presa’, anche quanto successo mercoledì sera nel corso della sfida giocata e vinta a San Siro contro la Roma.

Lautaro Martinez, che era entrato in campo al 35’ al posto dell’infortunato Sanchez, è stato richiamato in panchina al 77’ e non ha affatto preso bene la cosa. Nell’uscire infatti è parso più che contrariato ed ha anche preso a calci una bottiglietta per sfogare la sua rabbia.

Una reazione la sua che che non è piaciuta ad Antonio Conte che anzi lo ha rimproverato davanti a tutti.

“Porta rispetto, con chi ce l’hai tu? Mai più queste reazioni, fenomeno…”.

Una scena sorprendente, visto che l’Inter non ha più nulla da chiedere al campionato, ma il caso è stato immediatamente archiviato. Come riportato da Sky infatti, il giocatore a fine partita si è scusato con il suo allenatore e con i compagni per l’accaduto e per stemperare ulteriormente gli animi, ad Appiano Gentile, dopo l’allenamento odierno, è stata organizzata una grigliata. Ma c’è di più.

Al fine di sdrammatizzare il tutto, è stato organizzato un finto incontro di boxe, su un ring improvvisato, che ha visto opposti proprio Lautaro Martinez e Conte.

Per l’occasione, Romelu Lukaku ha svestito i panni del bomber per vestire quelli del ring announcer. E’ stato infatti lui a presentare i due contendenti che erano nei rispettivi angoli. Il tutto ovviamente tra l’ilarità generale.

Lo stesso Antonio Conte ha poi pubblicato un video sul suo profilo Instagram, accompagnato dal commento: “Direttamente dal Madison Square Garden…”.