Conte, futuro in bilico al Tottenham: "Magari mi mandano via"

Ennesima notte amara per Antonio Conte in Champions League. Il suo Tottenham saluta la massima competizione europea agli ottavi di finale, eliminato dal Milan di Stefano Pioli.

Nel post partita, ai microfoni di 'Amazon Prime Video', il tecnico degli Spurs non ha sciolto i dubbi riguardo al proprio futuro, che lo vede legato alla panchina londinese sino al prossimo giugno:

Ho un contratto in scadenza e vediamo come finisce la stagione. Magari mi possono mandare via prima.