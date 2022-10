Conte furibondo con Bentancur: "Passa la palla testa di c***o"

Nel corso della partita persa dal Tottenham contro lo United, il tecnico degli Spurs è stato protagonista di una sfuriata nei confronti dell'ex Juve.

Il Tottenham è stato sconfitto per 2-0 dal Manchester United nel turno infrasettimanale di Premier League. Una notte amara per Antonio Conte all'Old Trafford, con gli Spurs capaci di reggere soltanto un tempo prima di crollare nella ripresa.

Ripresa che si è aperta proprio con il goal di Fred, seguito dal sigillo di Bruno Fernandes a venti minuti dalla fine. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli Spurs tornano a fare i conti con la sconfitta patita in uno scontro diretto.

Come detto, una notte tutt'altro che semplice e per certi versi scandita dal nervosismo, su tutti quello del tecnico salentino. Proprio così, perché se Ronaldo - ancora in panchina - si è diretto negli spogliatoi a gara in corso, qualche minuto prima Conte aveva scatenato tutta la sua rabbia nei confronti di Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano, ex Juve, è stato protagonista di una prova opaca, abbondantemente al di sotto della sufficienza. Una sequela impressionante di errori hanno caratterizzato la prova del numero 30 degli Spurs, e sul finire del primo tempo è arrivato anche il furibondo rimprovero da parte del suo allenatore:

"Passa la palla testa di c****o"

L'ex centrocampista bianconero è stato poi sostituito all'88', quando al suo posto è entrato Skipp.

Un clima decisamente poco sereno nel contesto di una notte piena di ombre per il Tottenham ha sprecato la possibilità di accorciare sulla vetta della classifica.