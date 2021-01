Conte sulla lotta Scudetto: "Possono giocarselo in sette"

Conte tiene aperta la corsa Scudetto: "Possono giocarselo in sette. Turnover per il derby? Il campionato è prioritario su tutto".

La bella vittoria contro la ha rilanciato le ambizioni dell' , che in caso di vittoria contro l' e contemporanea sconfitta del potrebbe agganciare i rossoneri in testa alla classifica scippandogli il titolo di campioni d'inverno.

Antonio Conte mette in guardia i suoi giocatori dal sottovalutare la gara contro l'Udinese.

"Non bisogna mai sottovalutare gli avversari in . Abbiamo visto mercoledì contro l' . L'Udinese può creare difficoltà a chiunque. E' una squadra fisica, strutturata, con giocatori di qualità e forti in ripartenza".

Il tecnico nerazzurro torna poi sulla vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Juventus.

"Quando batti squadre forti come la Juventus, devi fare sicuramente un'ottima partita e sbagliare pochissimo. E noi siamo stati bravi, abbiamo sfruttato i loro punti deboli. Non abbiamo commesso errori e abbiamo vinto. Abbiamo capito che siamo sulla strada giusta. Chi gioca e allena l'Inter, per storia e tradizione, deve cercare di ottenere sempre il massimo. L'ambizione deve essere di puntare al massimo, per la storia del club. E domani si ricomincia, bisognerà essere al 110%".

Riguardo alla lotta Scudetto, Conte non vede una favorita assoluta e tiene in corsa ben sette squadre.

"Per me sette squadre possono giocarsi sia lo Scudetto che il posto in . Penso che il girone d'andata abbia confermato questo. Sette squadre se lo possono giocare".

Conte infine esclude categoricamente l'ipotesi di fare turnover in vista del derby di Coppa .