Constant-Foggia, tutto vero: "Voglio venirci per il calore e la passione"

Svincolato dopo un'amara avventura in Iran, l'ex milanista Constant si espone su Instagram: "Mi hanno chiamato anche da Palermo, ma io voglio Foggia".

A sorpresa, riecco Kevin Constant. Di nuovo con addosso una maglia a strisce rosse e nere. I colori del , ma anche quelli del : il club che, dopo il fallimento e la conseguente ripartenza dalla Serie D, sta pensando di affidarsi proprio a lui.

Che la trattativa sia vera, reale, concreta, lo sta confermando da ore su Instagram lo stesso Constant. Arrivato a ripostare varie storie di tifosi e appassionati che non attendono altro che di vederlo con la divisa del Foggia.

A uno di questi, Constant ha risposto con un lungo messaggio nel quale la sua voglia di tornare in , e in particolare in Puglia, è più evidente che mai.

"Puoi scriverlo anche in un'intervista: io voglio venire a Foggia e sono pronto a venire. Mi hanno chiamato anche da , ma io voglio Foggia per il calore e la passione. Ma il vostro presidente dice che ha bisogno di una punta: che chiamino il mio agente, Alexander Garini, perché io voglio venire davvero. Da Palermo mi chiamano tutti i giorni".

Constant è reduce da un'esperienza in con la maglia del Tractor Sazi, conclusa a maggio senza mai scendere in campo. In A ha militato nel Milan, ma non solo: , e sono le altre squadre italiane in cui ha militato l'esterno guineano. La prossima potrebbe essere il Foggia. In Puglia ci sperano.