Il consiglio di Lucescu a Willian: "La Juventus sarebbe l'ideale"

Mircea Lucescu, suo ex allenatore allo Shakhtar, invita Willian ad andare alla Juventus: "Gli farebbe bene una nuova esperienza".

Mircea Lucescu ha allenato per anni lo , diventandone una sorta di simbolo prima dell'avvento in panchina di Paulo Fonseca. E ha visto tanti gioielli crescere e diventare campioni: Douglas Costa su tutti, ma anche Willian. Oggi al , domani chissà dove.

Il contratto dell'esterno brasiliano con il Chelsea va infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e, dunque, è reale e concreta la possibilità di un trasferimento a parametro zero la prossima estate. Dove? Magari proprio alla , per riformare la coppia con Douglas Costa. Ed è quel che si augura Lucescu, che proprio di questo, come riporta 'Tuttosport', ha parlato al meeting degli allenatori organizzato dall'UEFA.

"A Willian, che è a fine contratto con il Chelsea, farebbe bene una nuova esperienza dopo tanti anni a Londra e la sarebbe l'ideale".

Di Willian alla Juventus si era del resto già parlato negli scorsi mesi, ma senza mai troppa convinzione. Più convinto è stato l'affondo del , come rivelato qualche tempo fa dallo stesso giocatore, senza che i catalani si siano mai avvicinati a un accordo con il Chelsea.

Dal 1° luglio, come detto, le cose possono cambiare. Willian può tornare di moda per chiunque, anche per la Juventus, sempre se il Chelsea non riuscirà a convincerlo a rinnovare il proprio contratto. Mezza Europa è in attesa di saperlo.