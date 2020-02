Conte avvisa l'Inter: "Il Milan vale più dei punti che ha"

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del derby Inter-Milan.

Vigilia di derby per Antonio Conte che ha parlato in conferenza stampa di diversi temi tra cui quello degli infortuni (Handanovic è ancora in forte dubbio) e di Ibrahimovic che dovrebbe essere a disposizione di Pioli nonostante qualche acciacco fisico patito in settimana.

Un appunto anche su Eriksen e sul tempo necessario per ambientarsi in un campionato diverso per modo di intendere il calcio rispetto alla Premier League, da cui l' ha pescato a piene mani durante il mercato mettendo sotto contratto anche Young e Moses.

La stracittadina milanese sarà la prima di una serie di partite che vedranno i nerazzurri affrontare in trasferta e nelle prossime settimane: un ciclo durissimo che dirà molto sulle reali possibilità di vincere lo Scudetto.

Altre squadre