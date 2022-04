La Conference League accoglie il VAR: sarà utilizzato anche nelle semifinali

Annuncio di una certa importanza quello dato dall'UEFA nella giornata odierna, relativo alla Conference League che vede ancora in corsa per la vittoria finale la Roma di José Mourinho.

Il massimo organo calcistico europeo ha infatti reso noto l'utilizzo del VAR nelle due semifinali (Leicester-Roma e Feyenoord-Marsiglia), la cui andata e il ritorno sono in programma il 28 aprile e il 5 maggio.

"La UEFA ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) nelle semifinali della UEFA Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il VAR sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania).

Attualmente è in fase di studio l'uso del VAR nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo.

Le semifinali si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio".

L'UEFA ha praticamente anticipato l'ingresso della tecnologia nella neonata competizione continentale: già certo da tempo il suo impiego in occasione della finalissima di Tirana in Albania, prevista per il 25 maggio.