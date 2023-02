Tutti i risultati delle gare dei sedicesimi di andata di Conference League: vittorie di misura per Trabzonspor e Qarabag.

Terminate le prime gare di andata dei sedicesimi di Conference League 2022/2023.

Nelle quattro partite delle ore 18:45 vincono la Fiorentina, che espugna il campo del Braga grazie alle doppiette di Jovic e Cabral, il Trabzonspor, vittorioso in casa di misura sul Basilea grazie all'ex Udinese Stryger Larsen (spettacolare la coreografia dei tifosi turchi per ringraziare per il sostegno contro l'emergenza terremoto), e il Qarabag, che piega il Gent grazie al guizzo di Andrade dopo aver sbagliato un rigore con Sheydayev. Termina in parità e senza reti la sfida tra Bodo/Glimt e Lech.

Quella della squadra di Italiano è l'unica vittoria con più di una rete di scarto: grande equilibrio in tutte le altre gare, con la qualificazione agli ottavi che sarà dunque decisa nelle gare di ritorno in programma tra sette giorni.

PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DELL'ANDATA

BODO/GLIMT-LECH 0-0

BRAGA-FIORENTINA 0-4 [45+1' e 61' Jovic (F),79' e 90+1' Cabral (F)]

QARABAG-GENT 1-0 [78' Leandro Andrare (Q)]

TRABZONSPOR-BASILEA 1-0 [65' Stryger Larsen (T)]

AEK LARNACA-DNIPRO ore 21.00

LAZIO-CLUJ ore 21.00

LUDOGORETS-ANDERLECHT ore 21.00

SHERIFF TIRASPOL-PARTIZAN ore 21.00