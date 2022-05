Conference League 2022/2023: calendario, risultati, gironi, classifiche e tabellone

Prima edizione della Conference League agli archivi con la finale tra Roma e Feyenoord. Ora, via alla seconda. In estate, infatti, comincia la seconda stagione della nuova competizione UEFA, voluta dall'UEFA per dare alla possibilità ai club dei tornei minori di farsi strada.

Non solo loro, vista la presenza di diversi club d'elite e con trionfi europei alle spalle. Per questo motivo la Conference League 2022/2023 non sarà certo un torneo da sottovalutare, sia per le gare spesso spettacolari, sia per i nuovi talenti in rampa di lancio, presenti al suo interno.

L'articolo prosegue qui sotto

Come Champions League ed Europa League, anche i gironi di Conference League si chiuderanno prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, così da dar modo ai giocatori di partecipare al torneo asiatico e dunque tornare nel 2023 per le sfide ad eliminazione diretta.

Appunto importante: nessuna squadra è qualificata direttamente ai gironi di Conference tramite il campionato. Anche i club dei maggiori tornei europei devono giocare almeno un playoff di andata e ritorno.

CONFERENCE LEAGUE 22/23: SORTEGGI E DATE DELLE GARE

Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) - 7 e 14 luglio (andata e ritorno)

Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) - 21 e 28 luglio (andata e ritorno)

Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio) - 4 e 11 agosto (andata e ritorno)

Playoff (sorteggio 1 agosto) - 18 e 25 agosto (andata e ritorno)

Gironi, prima giornata (sorteggio 26 agosto) - 8 settembre

Gironi, seconda giornata - 15 settembre

Gironi, terza giornata - 6 ottobre

Gironi, quarta giornata - 13 ottobre

Gironi, quinta giornata - 27 ottobre

Gironi, sesta giornata - 3 novembre

Sedicesimi (sorteggio 7 novembre) - 16 e 23 febbraio (andata e ritorno)

Ottavi (sorteggio 24 febbraio ) - 9 e 16 marzo (andata e ritorno)

Quarti (sorteggio 17 marzo) - 13 e 20 aprile (andata e ritorno)

Semifinali - 11 e 18 maggio (andata e ritorno)

Finale - 7 giugno al Sinobo Stadium di Praga

EUROPA LEAGUE 2023, LE SQUADRE QUALIFICATE AI PLAYOFF