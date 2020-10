Condò rivela: "Pirlo ha chiesto Locatelli fino all'ultimo"

Il centrocampista del Sassuolo è stato il desiderio del tecnico bianconero fino alla fine del calciomercato: "Non lo hanno accontentato".

Si è parlato di un suo trasferimento alla per settimane, durante il calciomercato estivo-autunnale. Alla fine però, Manuel Locatelli è rimasto al , massima sorpresa del campionato di , fin qui, a pochi punti dalla vetta occupata dal .

Titolarissimo di De Zerbi e con quattro presenze nell' nelle ultime gare giocate dagli azzurri, Locatelli era stato chiesto da Pirlo espressamente fino all'ultimo. Niente da fare però per il tecnico della Juventus, che continuerà la sua stagione con gli attuali effettivi almeno fino a gennaio.

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato della questione:

"La ha problemi, ma io so per certo che Pirlo fino all’ultimo ha chiesto Locatelli come acquisto top secret dal Sassuolo. E' il giocatore che manca, che serviva a questa Juve. Alla fine non lo hanno accontentato, ma posso svelarvi che voleva proprio Locatelli".

Classe 1998 e dunque ancora giovanissimo, Locatelli è però già alla sesta stagione in Serie A: tre anni con il Milan, con cui ha vinto la , dunque tre con il Sassuolo. In continua crescita, si parlerà di a lui a lungo come uomo mercato anche nel 2021. Senza dubbio.

Da canto suo Locatelli si era detto felicissimo delle voci riguardanti Madama bianconera:

"Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus".

Probabilmente sarà proprio Locatelli il giocatore a cui la Juventus farà la corte a gennaio, sotto richiesta di Pirlo: il centrocampista per completare un reparto che da qualche settimana conta anche altri due nuovi arrivati, ovverto Arthur e McKennie.