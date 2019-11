Il concorrente tv non sa la risposta su Di Natale, l'ex Udinese: "Inconcepibile"

Nel quiz tv la domanda verteva su chi avesse vinto la classifica marcatori nel 2010 e nel 2011: proprio Totò Di Natale.

E' stato uno dei giocatori italiani più importanti tra la fine del primo decennio del nuovo millennio e il secondo. Senza vincere grandi trofei, senza ottenere risultati positivi in Nazionale. Antonio Di Natale però è stato capace di segnare 103 goal in appena quattro stagioni con l' , più tutti gli altri. Tra il 2009 e il 2003, gloria massima.

Di Natale è riuscito a conquistare anche due titoli di capocannoniere grazie ai numeri messi insieme con l'Udinese, prima nel 2010 con 29 reti e dunque l'anno successico con 28. Una forza della natura che ogni amante del calcio si ricorda. Certo, quanto fatto un decennio fa può essere stato scordato da qualcuno.

Chiedere al concorrente di Caduta Libera, gioco a premi di Canale 5, che non è riuscito a rispondere ad un domanda su Di Natale, causando il dispiacere dello stesso ex attaccante dell'Udinese. Il quesito? Chi avesse vinto la classifica capocannonieri in nel 2010 e nel 2011

Attraverso Instagram, infatti, Di Natale ha commentato deluso scatendando l'ilarità del web: