Gazzetta dello Sport - Con Pirlo la Juve saluta Jorginho: Tonali torna in corsa

La Juventus cerca un Pirlo anche in campo. Senza Sarri, Jorginho sarà accantonato. Tonali e Locatelli i due nomi che piacciono in regia.

Cambia tutto alla nel giro di un paio di giorni. E con l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina, cambia inevitabilmente anche una parte di calciomercato. Al netto dei nomi che la dirigenza bianconera deciderà di prendere a prescidere dall'allenatore, c'è sicuramente un cambio di rotta per quanto riguarda il ruolo di regista.

Con la permanenza di Maurizio Sarri la Juventus sarebbe andata quasi certamente su Jorginho, mentre con Pirlo in panchina il nome dell'italo-brasiliano è di fatto accantonato. E non è finita qui: torna prepotentemente tra i desideri della Vecchia Signora quello che è designato proprio come "il nuovo Pirlo", ovvero Sandro Tonali.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l' al momento è in vantaggio per Tonali, ma siccome non ha mai affondato il colpo decisivo, la Juventus può tornare tranquillamente in corsa.

E i dialoghi tra Paratici e la dirigenza del vanno proprio in questa direzione. Anche perché Agnelli nel post-partita contro il , ha espressamente parlato di ringiovanimento della rosa, e Tonali sarebbe l'uomo ideale in questo senso, soprattutto allenatore da Andrea Pirlo.

Secondo 'Tuttosport', invece, oltre a Tonali nella lista della Juventus ci sarebbe anche Manuel Locatelli del . Qualche contatto con il club emiliano c’è già stato e gli ottimi rapporti tra società rendono l’operazione fattibile.

Siamo solo all'inizio della costruzione della nuova Juventus, ma Pirlo ha già fatto capire i giocatori di cui sente il bisogno.