C'è il comunicato ufficiale: Juric non è più l'allenatore del Verona

Il Verona ha risolto il contratto che legava Ivan Juric al club fino al giugno 2023. Ad annunciarlo è stata la società scaligera.

Si chiude dopo due stagioni l’avventura di Ivan Juric alla guida del Verona.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Una separazione che era nell’aria da qualche giorno ormai e che mette fine ad un percorso importante scandito da risultati eccellenti.

Approdato sulla panchina del Verona nel giugno del 2019 per guidare una compagine allora neopromossa in Serie A, il tecnico croato ha condotto la squadra gialloblù prima al nono posto nella stagione 2019-2020, poi al decimo in quella che si è da poco conclusa, ottenendo quindi due piazzamenti di rilievo e due salvezze di fatto mai in discussione.

Juric ha chiuso quindi la sua esperienza con il Verona dopo 79 partite complessive tra campionato e Coppa Italia nelle quali ha ottenuto 23 vittorie, 26 pareggi e 30 sconfitte.