Il comunicato della Sampdoria: "Keita Balde debolmente positivo al Covid-19"

Durante le visite mediche, l'attaccante in arrivo del Monaco è risultato debolmente positivo. Si trova in isolamento.

Doveva essere il giorno di Keita Baldé alla : il giocatore era a Genova per sostenere le visite mediche e si attendeva l'ufficialità del suo acquisto. Per ora, però, non è arrivata.

Il club blucerchiato ha comunicato che le visite hanno rivelato una debole positività del giocatore al Covid-19. Il classe 1995 ora si trova in isolamento a casa. Non ha comunque avuto contatti ol gruppo squadra.

Questo il comunicato del club, diramato nella serata di oggi.

