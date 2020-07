Il Como sogna il grande colpo: primi contatti con Balotelli

Il Como ha messo nel mirino Mario Balotelli. Operazione molto difficile, ma intanto il club lariano ha già contattato Super Mario.

Quello di Mario Balotelli è un futuro tutto da scrivere. La avventura al è ormai giunta al capolinea e quindi Super Mario è chiamato a trovare una nuova squadra dalla quale poter ripartire.

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato soprattutto a club stranieri, tanto che si è parlato anche di un possibile trasferimento in Sud America, ma secondo quanto riportato da Sky, c’è anche una società italiana sulle sue tracce: il Como.

Al momento si tratta ovviamente di una suggestione, di un’operazione al limite dell’impossibile, ma comunque dei contatti ci sono stati. Balotelli ha infatti ricevuto una vera e propria proposta dal club che milita in Serie C (ha chiuso la regular season del Girone A al 13° posto in questa stagione).

La proprietà indonesiana del Como, nel corso di un incontro già avvenuto, si sarebbe detta disposta ad accettare tutte le richieste economiche dell’attaccante, ma al momento proprio il fatto che la squadra lariana giochi in Serie C rappresenta l’ostacolo più grosso.

Il Como è stato al momento l’unico club italiano a muoversi per Balotelli e potrebbe garantire a Super Mario la possibilità di restare vicino casa.

Balotelli, nel corso della sua carriera ha già giocato in Serie C. Era la stagione 2005-06, aveva 16 anni e all’epoca vestiva la maglia del Lumezzane.