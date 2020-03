Sarebbe dovuto tornare nei giorni scorsi in per seguire da vicino la sua , l’emergenza Coronavirus l’ha però costretto a restare negli e a rimandare il suo viaggio.

Rocco Commisso sta seguendo dall’America quanto sta accadendo nel nostro Paese e, parlando ai microfoni di Radio Bruno, ha spiegato come sta vivendo questo momento così drammatico per tutti.

“Sto bene, la situazione è terribile soprattutto in Italia. Voglio fare il possibile per dare una mano da qui, per me si tratta di un dovere, non di un favore. Firenze è stata fin da subito incredibile con me ed io voglio ricambiare cercando di dare una mano. Abbiamo la figlia di uno nostro fisioterapista che è al Meyer, un fisioterapista che è a Torregalli ed un preparatore atletico che sta a Santa Maria Nuova. Nessuno è in pericolo di vita”.