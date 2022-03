Come vedere Real Madrid-PSG su Amazon Prime Video gratis

La rete messa a segno nei minuti finali dell'andata da Kylian Mbappé pone il PSG in una situazione di leggero vantaggio. Il Real Madrid sarà costretto a vincere la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma al Santiago Bernabeu mercoledì 9 febbraio alle 21, con due reti di scarto per approdare ai quarti. Con un successo di misura degli spagnoli si andrebbe ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

La gara tra Real Madrid e PSG, che porterà all'eliminazione precoce di una delle due grandi favorite per la conquista della Champions League 2021/2022, sarà un'esclusiva Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini: la piattaforma ha infatti acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva, in diretta tv e in diretta streaming, la miglior partita di ogni mercoledì degli ottavi di finale della competizione.

Real Madrid-PSG sarà visibile per gli abbonati a Prime, piattaforma di Amazon, nella quale è compresa Prime Video senza alcun costo aggiuntivo. Ma anche chi non è abbonato avrà la possibilità di assistere gratis alla partita del Santiago Bernabeu: i nuovi iscritti ad Amazon Prime potranno infatti godere di un periodo di prova gratuita di 30 giorni, al termine del quale decideranno se sottoscrivere effettivamente un abbonamento al servizio oppure no.

Nel caso la decisione ricada sulla prima opzione, ci sono due possibilità per sottoscrivere un'abbonamento ad Amazon Prime: si potrà pagare in un'unica rata annuale da 36 euro, oppure 3,99 euro al mese per 12 mesi.

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova per guardare Real Madrid-PSG gratis.

Amazon Prime Video trasmette in esclusiva una partita a settimana degli ottavi di finale di Champions League (clicca qui per l'elenco aggiornato).