Come vedere Atletico Madrid-Milan su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Appeso a un filo in Champions League, il Milan deve assolutamente vincere in casa dell'Atletico Madrid per mantenere vive le proprie speranze di conquistare una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale. La gara, in programma al Wanda Metropolitano di Madrid alle ore 21 di mercoledì 24 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Come fare per vederla? La partita tra Atletico Madrid e Milan è inclusa nell'abbonamento al servizio Prime di Amazon, e dunque potrà essere vista dagli iscritti, che possono accedere alla piattaforma Prime Video tramite una smart tv, dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora un pc, un tablet o uno smartphone.

Anche chi non si è ancora abbonato ad Amazon Prime, e ha intenzione di farlo, avrà però la possibilità di assistere in diretta, e gratis, ad Atletico Madrid-Milan. Chi si iscrive al servizio ha infatti a disposizione 30 giorni di prova gratuita, durante i quali, appunto, potrà vedere anche la gara tra la formazione di Simeone e quella di Pioli.

Una volta concluso il periodo di prova, i nuovi utenti di Amazon Prime potranno scegliere se sottoscrivere l'abbonamento oppure no. Nel primo caso, inoltre, potranno decidere di pagare in un'unica rata da 36€ l'anno oppure in rate da 3,99€ al mese.

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova: potrai guardare Atletico Madrid-Milan gratis.

Amazon Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva una partita per ogni giornata di Champions League (qui l'elenco aggiornato).