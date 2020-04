Come il Newcastle può diventare la prossima superbig d'Europa

Pochettino o Allegri in panchina, Cavani e Mertens in attacco: il progetto del nuovo Newcastle prende forma in vista del passaggio di proprietà.

Le big inglesi potrebbero presto dover competere con un'altra diretta rivale per il titolo: nelle ultime ore sta infatti prendendo forma il progetto del nuovo firmato dalla cordata araba pronta a rilevare l'80% del club con 200 milioni di euro da investire per riportare in alto il club bianconero.

Il Fondo di Investimento pubblico dell' (PIF) prenderà il controllo del club del nord-est dell' per una cifra vicina ai 340 milioni di euro: mancano solo le approvazioni da parte della Football Association e della English Premier League, poi potrà partire l'ambizioso progetto arabo.

Il nuovo presidente del Newcastle sarà dunque Yasir Al-Rumayyan, governatore del PIF e braccio destro del principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman, attualmente membro dei consigli di amministrazione della società di trasporti Uber Technologies e della SoftBank Group.

La trattativa per la cessione è diventata però un caso nelle ultime ore: BeIN Sports, che detiene anche i diritti della Premier League, ha infatti chiesto di bloccare questa operazione perchè nel gruppo arabo ci sarebbero persone che si sono arricchite con la trasmissione illegale delle partite inglesi.

Su questa scia si è fatta avanti anche Amnesty International, che ha chiesto nei giorni scorsi alla Federazione inglese di esaminare a fondo le violazioni dei diritti umani da parte dell'Arabia Saudita.

Dal canto suo il PIF ha però le idee ben chiare riguardo il progetto tecnico: se la cessione del Newcastle dovesse andare in porto la nuova proprietà, secondo quanto riferito da 'Espn', cercherebbe di portare in panchina uno tra Pochettino e Allegri, ritenuti ideali per far nascere una nuova potenza europea sul campo.

Per quanto riguarda il lato campo le ambizioni restano altissime: già avviati i primi contatti con Dries Mertens ed Edinson Cavani, mentre Willian del rappresenta soltanto il piano B. Il belga e l'uruguaiano potrebbero lasciare rispettivamente e per sposare il nuovo stimolante progetto e comporre così una coppia d'attacco da sogno.

Il fondo arabo vuole portare il club inglese in rinnovando inoltre anche tutte le infrastrutture del club con nuovi campi di allenamento e investimenti importanti per la Academy. Gli arabi fanno sul serio: sta per nascere il nuovo Newcastle, una nuova potenza nel calcio britannico.