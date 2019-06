Come giocherà la Roma con Fonseca? Con quale modulo?

La Roma ripartirà con Fonseca, nuovo tecnico per le prossime stagioni: una scelta societaria per continuare sulla base degli ultimi anni.

Dopo essere entrati nel calderone i nomi (cognomi) di De Zerbi, Sarri, Conte e Mihajlovic, alla fine l'unico ad uscirne indenne e veramente giallorosso è stato Paulo Fonseca, ex tecnico dello Donetsk ora ufficialmente nuovo tecnico della per il post Di Francesco-Ranieri.

Sfidato in nella stagione 2017/2018, che ha portato la Roma ad avvicinarsi alla finalissima sfumata nei minuti finali contro il , Fonseca è un amante assoluto del 4-2-3-1, modulo che nella capitale hanno imparato a conoscere nelle ultime stagioni sotto il vecchio tecnico Di Francesco.

Il 4-2-3-1 è un modulo comunque utilizzato dalla Roma anche nell'ultima parte di stagione con Ranieri e mostrato dal tecnico capitolino anche in passato, tra l'altro alla pari di un altro vecchio idolo tramutatosi in nemico per il caso Totti, ovvero Luciano Spalletti. Insomma, una scelta oculata quella di Fonseca, così da restare attaccati al medesimo schema delle ultime annate.

Rispetto a Di Francesco, però, l'allenatore portoghese utilizza un possesso prolungato e il controllo del pallone, fondamentale per mettere in difficoltà gli avversari e spiazzarli.

Nella nuova Roma saranno fondamentali i due trequartisti esterni, ma sopratutto uno dei due mediani: i giallorossi dovranno cercare sul mercato un uomo che possa garantire a Fonseca un ruolo a tutto campo, sia di copertura, sia di alto livello tecnico in fase di attacco.

Attualmente la Roma ha degli esterni d'attacco bravi nell'uno contro uno e che hanno fatto la fortuna di Di Francesco nella sua prima parte di mandato. Fonseca cerca però giocatori più pazienti e in grado di ragionare e cambiare la propria attitudine. Il calcio del nuoco tecnico è d'attesa, nel cercare di trovare il varco giusto con passaggi pazienti.

Ufficializzato Fonseca, ora la Roma comincerà a lavorare seriamente sul calciomercato per accontentare il nuovo tecnico riguardo le caratteristiche che dovranno avere i suoi interpreti. Sta già studiando gli attuali elementi della Roma, così come i giocatori pronti a rientrare dai prestiti e i giovani della primavera. Dopo un primo studio, concentrazione massima sui possibili acquisti. Per riportare la Roma in Champions e far bene in .