Come arriva l'Inter alla Supercoppa: risultati, infortuni, momento di forma

I nerazzurri arrivano al derby di Supercoppa con l'incognita Lukaku. La certezza è Inzaghi, che ha vinto il trofeo già 3 volte.

La Supercoppa Italiana rappresenta il primo esame del 2023 per l'Inter. Dopo aver battuto il Napoli, la squadra di Inzaghi pensava di poter tornare in corsa per lo Scudetto ma il pareggio beffa subito a Monza e la corsa inarrestabile della banda Spalletti hanno subito rimesso a distanza i nerazzurri.

Anche contro il Parma in Coppa Italia e con il Verona in campionato, seppur siano arrivate due vittorie, l'Inter ha faticato più del previsto a imporsi e i due impegni hanno sottolineato ancora una volta quali siano le carenze strutturali.

I nerazzurri sono alle prese con la costante involuzione di quello che sarebbe dovuto essere l'arma in più in questo campionato: Romelu Lukaku.

Il belga è reduce da un periodo difficile costellato da infortuni lunghi e un Mondiale vissuto da protagonista in negativo. Alla Pinetina è arrivato un calciatore spento e mai incisivo in zona goal. Un problema che solo in parte viene sopperito da Lautaro Martinez.

A Riad non potranno dare il loro contributo Samir Handanovic, alle prese con un risentimento al soleo sinistro, e Marcelo Brozovic, ancora malconcio dalla spedizione in Qatar e anche lui infortunato al soleo del polpaccio.

L'unica certezza di Simone Inzaghi in questo momento si chiama Edin Dzeko, che all'alba dei 37 anni continua a trascinare la squadra con i suoi goal e la sua leadership.

L'altra certezza per l'Inter, almeno in Supercoppa, è rappresentata da Inzaghi stesso. L'allenatore di Piacenza ha già vinto il trofeo tre volte tra il 2017 e il 2022, due volte con la Lazio e l'ultima lo scorso gennaio contro l'Inter.

Uno specialista nella competizione e una speranza in più per l'Inter, che dopo la delusione di vedersi scippato lo Scudetto dal Milan lo scorso anno spera di potersi prendere la rivincita a partire dalla Supercoppa.

L'unico precedente tra le due squadre in questa coppa sorride al Milan, che si impose per 2-1 nella finale giocata a Pechino nel 2011.

Un motivo in più per approcciare all'incontro con voglia di rivalsa. Anche perché un successo contro i rivali e un trofeo in più in bacheca non possono che aumentare l'autostima e la consapevolezza nei propri mezzi anche per il prosieguo della stagione.