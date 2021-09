Com'è andata la prima partita dopo i successi della Nazionale?

La gloria e il trofeo alzato al cielo che fa felice un'intera Nazione: ma come sono andate le prime gare dopo i titoli dell'Italia? I risultati.

Il mese di luglio di quest'anno è un periodo che ricorderemo per sempre: ci siamo riscoperti orgogliosi del nostro calcio, una volta riversati nelle strade per festeggiare la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei.

Un successo storico, in rimonta e da sfavoriti, in casa dell'Inghilterra: la gioia e l'euforia non passano così facilmente. La Nazionale, però, tornerà in campo per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, che verranno disputati in Qatar nel 2022.

Il primo impegno dell'Italia dopo la vittoria degli Europei sarà contro la Bulgaria di Yasen Petrov: ma, tornando indietro, come sono andate le altre gare disputate dopo un successo?

Partiamo dal primo titolo della Nazionale, i Mondiali del 1934: gli Azzurri di Vittorio Pozzo, freschi Campioni del Mondo dopo aver battuto la Cecoslovacchia ai tempi supplementari a giugno, una volta ritornati in campo a novembre persero contro l'Inghilterra per 3-2.

Dopo le Olimpiadi vinte nel 1936, sempre con Pozzo in panchina, invece, l'Italia, scesa in campo a fine ottobre contro la Svizzera, riuscì a conquistare una vittoria per 4-2: stessa sorte, ma con punteggio diverso, per il post-Mondiali del 1938. Anche in quel caso successo contro la Svizzera, per 2-0.

Nel 1968, con il primo Europeo messo in bacheca, gli Azzurri di Valcareggi si imposero contro il Galles, a Cardiff, per 0-1, grazie alla rete di Gigi Riva, nell'ottobre dello stesso anno.

E' andata male, invece, dopo aver vinto gli ultimi due titoli. Nel 1982, Bearzot e i suoi ragazzi persero di fronte ai tifosi italiani presenti all'Olimpico di Roma per 0-1 contro la Svizzera, nonostante una formazione interamente composta da Campioni del Mondo.

Undici titolare rimaneggiato, ma stessa sorte per l'Italia di Roberto Donadoni, che il 16 agosto 2006 al Picchi di Livorno venne battuta per 0-2 dalla Croazia, con il solo Amelia in campo a rappresentare gli uomini vittoriosi in Germania appena un mese prima.

LE PRIME PARTITE DOPO I SUCCESSI DELL'ITALIA

- 1934: Inghilterra-Italia 3-2 (14 novembre 1934)

- 1936: Italia-Svizzera 4-2 (25 ottobre 1936)

- 1938: Italia-Svizzera 2-0 (20 novembre 1938)

- 1969: Galles-Italia 0-1 (23 ottobre 1968)

- 1982: Italia-Svizzera 0-1 (27 ottobre 1982)

- 2006: Italia-Croazia 0-2 (16 agosto 2006)