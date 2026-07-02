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Come acquistare i biglietti per USA-Belgio: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute e altro

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Gli Stati Uniti e il Belgio sono agli ottavi dei Mondiali. Ecco come ottenere i biglietti.

Gli Stati Uniti cercano il secondo quarto di finale della loro storia in Coppa del Mondo FIFA, dopo aver eliminato la Bosnia-Erzegovina agli ottavi mercoledì al Levi's Stadium.

Per raggiungere i quarti per la prima volta dal 2002, la squadra di Mauricio Pochettino dovrà battere il Belgio.

I Red Devils di Rudi Garcia, che otto anni fa raggiunsero le semifinali, torneranno a Seattle lunedì 6 luglio dopo aver eliminato il Senegal con un rigore di Youri Tielemans all’ultimo minuto dei supplementari.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita USA-Belgio e quanto costeranno.

A che ora inizia USA-Belgio?

Il match si giocherà al Lumen Field diSeattle.

Come acquistare i biglietti per Stati Uniti-Belgio?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per USA-Belgio?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

USA vs Belgio ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di USA e Belgio

USA
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BEL
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

USA vs Belgio: recenti scontri diretti

USA

Ultime 4 partite

BEL

0

Vittorie

0

Pareggi

4

Vittorie

5

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Per saperne di più

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