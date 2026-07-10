La Francia, campione del mondo nel 1998 e nel 2018, ha raggiunto la terza semifinale consecutiva battendo il Marocco 2-0 giovedì al Boston Stadium.

Il capocannoniere Kylian Mbappé ha segnato l’ottavo gol del torneo, poi Ousmane Dembélé ha raddoppiato. La Francia ha così superato la squadra che aveva già battuto in semifinale ai Mondiali 2022, prima della finale persa ai rigori contro l’Argentina.

Ora la Francia di Didier Deschamps affronterà la Spagna.

Un altro gol nel finale di Mikel Merino dell’Arsenal ha regalato alla “La Roja” una vittoria di misura, mentre la squadra di Luis de la Fuente ha superato il Belgio per 2-1 al Los Angeles Stadium venerdì.

Fabián Ruiz aveva portato in vantaggio i campioni del mondo 2010 nel primo tempo, prima che Charles De Ketelaere pareggiasse per i Red Devils.

Merino, già decisivo negli ottavi contro il Portogallo, ha replicato il colpo nei quarti. Ma basterà per fermare la Francia favorita?

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Francia-Spagna e quanto costeranno.

A che ora inizia Francia-Spagna?

La prima semifinale si giocherà all'AT&T Stadium diDallas.

Coppa del Mondo - Semifinale Dallas Stadium

Come acquistare i biglietti per Francia-Spagna?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per Francia-Spagna?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) 225 $ – 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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