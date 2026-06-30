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Come acquistare i biglietti per Canada-Marocco: prezzi, ottavi di finale, offerte last minute e altro

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Il Canada affronterà il Marocco nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Ecco come procurarsi i biglietti.

Il Canada, una delle due nazioni ospitanti, è agli ottavi dei Mondiali 2026. Ha battuto 1-0 il Sudafrica con un gol di Stephen Eustáquio al 92’.

Ora la squadra di Jesse Marsch sfiderà il Marocco, semifinalista dei Mondiali 2022, che ha superato l’Olanda ai rigori.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Canada-Marocco e quanto costeranno.

A che ora si gioca Canada-Marocco?

La gara si giocherà all’NRG Stadium di Houston, Texas.

Come acquistare i biglietti per Canada-Marocco?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Canada-Marocco?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Canada vs Marocco: tutto quello che c'è da sapere

Canada vs Marocco

CAN
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Canada vs Marocco: ultimi testa a testa

CAN

Ultime 2 partite

MAR

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

1

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Canada vs Marocco: Notizie sulle squadre

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