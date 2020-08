Colpo Verona a centrocampo: accordo col Nizza per Tameze

Adrien Tameze è pronto a tornare in Italia: intesa tra Nizza e Verona per il centrocampista ex Atalanta.

Il calciomercato del sta per decollare con un poker di ufficialità attese a breve: visite mediche per Magnani, Pandur e Rüegg (quest'ultimo già annunciato), c'è ottimismo per l'ingaggio di Tameze.

Il centrocampista franco-camerunense è sempre più vicino dopo l'accordo raggiunto tra il club scaligero e il proprietario del cartellino: come riportato da 'Sky Sport', ora resta da trovare la quadra economica con il giocatore che dovrebbe trasferirsi in Veneto a titolo definitivo.

Non in prestito come avvenuto nella seconda parte della stagione appena conclusa, trascorsa all' dove, nelle idee di Gasperini, Tameze non era più di un'alternativa ai titolari.

Con i bergamaschi appena nove apparizioni tra e , di cui solo due dal primo minuto. A Verona, dove la concorrenza in quel ruolo sarebbe minore, potrebbe avere molte più possibilità di mettersi in mostra.