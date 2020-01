Colpo a sorpresa del Genoa: Iturbe vicino al ritorno in Italia

Il Genoa potrebbe chiudere a breve per Juan Manuel Iturbe. Accordo già trovato con il Pumas, si attende la fumata bianca.

Juan Manuel Iturbe si riscopre sorpresa uno dei grandi protagonisti delle battute finali del calciomercato. L’attaccante paraguaiano infatti, potrebbe rappresentare il grande colpo piazzato dal sul gong.

Come riportato da Sky, il club rossoblù ha di fatto già trovato un’intesa con il Pumas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro legato al raggiungimento di un numero determinato di presenze.

L’agente del giocatore volerà nelle prossime ore in e, in caso di definitiva fumata bianca, verrà successivamente raggiunto dallo stesso Iturbe che tra il 30 e 31 gennaio potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Per l’attaccante nativo di Buenos Aires si tratterebbe ovviamente di un ritorno in Italia. Esploso giovanissimo al , nell’estate del 2014 fu uno dei giocatori più ambiti del mercato, prima che la riuscisse a strapparlo in extremis alla . Le cose in giallorosso non sono andate come previsto e la sua ultima parentesi in è stata quella in prestito al .

Protagonista nelle ultime due stagioni in con il Club Tijuana e con il Pumas, Iturbe ha ora la possibilità di diventare una delle punte di diamante di un Genoa che cerca rinforzi importanti da mettere a disposizione di Nicola.