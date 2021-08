Colpo in attacco per il Monza: è fatta per l'arrivo di Favilli

Trattativa in chiusura tra Genoa e Monza per Andrea Favilli: trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Andrea Favilli è stato a lungo uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, soprattutto ai tempi della Juventus e delle uscite estive con la prima squadra bianconera che impressionarono gli osservatori di mezza Italia. Tra cui quelli del Genoa, sua attuale squadra dove è tornato dopo il prestito al Verona della scorsa stagione: il suo soggiorno in Liguria si appresta però ad esaurirsi nel giro di pochissimo tempo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è praticamente alle battute finali la trattativa tra il 'Grifone' e il Monza, pronto ad accogliere il classe 1997 in prestito con diritto di riscatto. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Fantacalcio 2021/2022: formazioni titolari Serie A Un colpo di rilievo per i brianzoli, desiderosi di disputare un ottimo campionato di Serie B per poi poter festeggiare a maggio la prima storica promozione tra i grandi. Favilli conta un gettone in stagione all'esordio contro l'Inter a San Siro, quando è subentrato dalla panchina per giocare gli ultimi 35 minuti. In occasione del ko rimediato col Napoli non è stato impiegato da Ballardini.