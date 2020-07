Colpo Manchester City, Ferran Torres a un passo: accordo per 5 anni

Come appreso da Goal, il Manchester City sta chiudendo per Ferran Torres: tutto ok col giocatore, quasi col Valencia. Battute United e Juventus.

Niente , a meno di sorprese. I neo campioni d' hanno seguito Ferran Torres per settimane, per mesi, ma senza affondare il colpo. E così il ne ha approfittato per costruire le basi per la chiusura dell'operazione, ormai a un passo.

Come appreso da Goal, Ferran Torres ha infatti trovato un accordo con il City per un contratto di durata quinquennale, dunque fino al 30 giugno del 2025. Ed è in chiusura anche la trattativa con il , destinato a perdere la propria stella. Il costo non è ancora stato definito con precisione: nelle casse degli spagnoli pioveranno dai 30 ai 40 milioni di euro.

Una somma forse non eccessiva, considerando la qualità di Ferran Torres e la concorrenza feroce scatenatarsi per lui nelle scorse settimane. Ma c'è una motivazione: il suo contratto col Valencia va in scadenza tra 12 mesi, senza che il giocatore abbia ha mai accettato di rinnovare. Il club spagnolo, che peraltro nella prossima stagione non giocherà in , rischiava dunque seriamente di perderlo senza incassare un solo euro.

Altre squadre

Un ruolo chiave nella scelta del Manchester City lo ha avuto Pep Guardiola, connazionale di Ferran Torres. I suoi argomenti hanno convinto la stellina spagnola a lasciar da parte la Juventus, ma anche il e , che ora è destinato a guardare proprio in casa giallonera, dove gioca l'altro talento Jadon Sancho.

Al Manchester City, Ferran Torres rimpiazzerà un altro talento del calcio europeo come Leroy Sané: il tedesco è tornato in patria per vestire la maglia del , lasciando dunque libera una casella nel ruolo di esterno d'attacco.

Dopo Ferran Torres, il cui trasferimento in dovrebbe diventare ufficiale a breve, il Manchester City si getterà su un difensore centrale: il nome più chiacchierato è quello del napoletano Koulibaly, ma in corsa c'è anche l'ex Aké, appena retrocesso in Championship con il Bournemouth.