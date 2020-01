Colpo Lecce, dall'Udinese è in arrivo Barak: mercoledì le visite

Il Lecce ha trovato l'accordo con l'Udinese per l'arrivo in prestito secco di Antonin Barak. Il centrocampista ceco ha già firmato.

Nettamente sconfitto a , con appena un punticino di vantaggio sulla zona retrocessione, il guarda al mercato per sanare i propri problemi. E, in vista della seconda parte del campionato, mette a segno un colpo mica male per il centrocampo: Antonin Barak.

Il centrocampista ceco arriverà dall' in prestito secco fino alla conclusione della stagione. La firma sul contratto è arrivata già nel tardo pomeriggio di oggi. Le visite mediche, invece, sono in programma per domani.

Si tratta della quarta operazione in entrata conclusa dal Lecce: prima di Barak erano già arrivati un difensore (svincolato) come Donati e altri due centrocampisti come Deiola e Saponara. La società pugliese, del resto, non ha mai nascosto di voler intervenire principalmente proprio lì, in mezzo al campo.

Un bell'affare per il Lecce, pensando alla valutazione di Barak nelle scorse stagioni. Il ceco era stato spesso accostato a grandi squadre, ma nella scorsa stagione è stato fermato da una protusione discale che lo ha costretto a fermarsi già a marzo.

In questo campionato, Barak ha collezionato appena 8 presenze, delle quali una sola da titolare, contro il Verona. Ed è sceso in campo per l'ultima volta nel recupero del match disputato proprio a Lecce lo scorso 6 gennaio e vinto dall'Udinese per 1-0.