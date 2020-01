Colpo Inter in prospettiva: Satriano è ufficiale

E' ufficiale l'approdo all'Inter di Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001 proveniente dal Nacional.

L' pensa anche al futuro e non solo all'immediato: dopo il botto Eriksen, i nerazzurri mettono a segno un colpo da considerare in prospettiva, che andrà a rinforzare la squadra Primavera allenata da Armando Madonna.

E' ufficiale l'ingaggio di Martin Satriano, attaccante proveniente dal Nacional che il prossimo 20 febbraio compirà 19 anni. Questo il comunicato apparso sul sito del club meneghino.

"FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Martin Satriano dal Club Nacional de Football di Montevideo. L'attaccante uruguaiano, classe 2001, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e si aggregherà alla Primavera nerazzurra".

Contratto di quattro anni e mezzo per Satriano che dovrà dimostrare anche in tutto quello che di buono si diceva sul suo conto in , dove è considerato uno dei talenti più interessanti e futuribili.