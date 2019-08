Colpo Firpo per il Barcellona: accordo totale col Betis

Nuovo rinforzo in arrivo per il Barcellona di Valverde: intesa totale con il Betis per il terzino sinistro Junior Firpo. Agli andalusi 25 milioni.

Nuovo colpo in dirittura d'arrivo per il di Ernesto Valverde. Il club catalano, secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', ha infatti raggiunto un'intesa totale con il Betis per il trasferimento in blaugrana per il ventiduenne terzino sinistro Junior Firpo, in possesso di passaporto spagnolo ma originario della Repubblica Dominicana.

Il costo dell'operazione, secondo il quotidiano vicino agli affari del Barcellona, dovrebbe raggiungere complessivamente i 25 milioni di euro richiesti dal club andaluso, ma 18 saranno pagati subito, mentre 7 saranno legati a dei bonus raggiungibili dal giocatore nella sua nuova avventura.

Firpo si è già congedato nella mattinata di oggi dai compagni di squadra, e presunibilmente sempre in giornata sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. L'ufficialità è dunque questione di ore, dato che, sempre secondo 'Mundo Deportivo', il giocatore partirà per la tournée negli con i suoi nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione di Valverde per il doppio impegno amichevole contro il di Ancelotti.

Con l'acquisto di Junior Firpo saliranno a 266 milioni di euro gli investimenti del Barcellona in questo calciomercato estivo, che ha già portato in squadra Griezmann, De Jong e l'ex portiere bianconero Neto. L'esterno mancino, che nella passata stagione ha collezionato 29 presenze, 3 goal e 5 assist in tutte le competizioni disputate con il Betis, rappresenterà una valida alternativa a Jordi Alba per il tecnico blaugrana.