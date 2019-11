Colpo Estudiantes, Mascherano a un passo: è in scadenza con l'Hebei

Javier Mascherano è pronto a tornare in Argentina nel 2020: l'Estudiantes è pronto a mettere le mani sull'ex centrocampista di Liverpool e Barcellona.

Javier Mascherano torna a casa. Non nel suo River Plate, ma comunque in . L'ex centrocampista di e è pronto a rientrare in patria: ad accoglierlo sarà l'Estudiantes, deciso a contare su di lui nel 2020.

A rivelarlo è l'edizione argentina di 'As', secondo cui Mascherano pare aver definitivamente accettato la proposta del club di La Plata. Club che, tra l'altro, ha appena inaugurato il proprio stadio con uno spettacolo pirotecnico che ha fatto il giro del mondo.

Il contratto di Mascherano con i cinesi dell'Hebei Fortune, dov'è arrivato nel 2018 dopo aver conquistato di tutto e di più con il Barcellona, si conclude a dicembre. Il 'Jefecito', dunque, potrà firmare con chiunque a partire da gennaio.

La sua scelta pare essere ricaduta proprio sull'Estudiantes, nonostante un'offerta proveniente dall' di Miami. Mascherano è dunque pronto a tornare in Argentina dopo 14 anni: la sua prima e unica maglia fu quella del River, svestita nel 2005 per trasferirsi al Corinthians.