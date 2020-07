Colpo del Benevento, Remy a parametro zero: visite mediche ok

E' fatta per Loic Remy, ex attaccante del Chelsea in scadenza con il Lille, al Benevento: pronto un contratto triennale.

In attesa di poter festeggiare la storica promozione in , il di Pippo Inzaghi ha già pronto il suo primo grande regalo a sorpresa proveniente dal mercato. La società campana ha infatti messo le mani su Loic Remy, ex attaccante del e in scadenza di contratto con il .

L'esperto attaccante 33enne arriverà a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo, ormai manca solo l'annuncio ufficiale. Pronto un contratto triennale per il giocatore, che non ha rinnovato il suo attuale accordo con il club francese.

Remy - che ha partecipato ad una cena con i vertici del Benevento - ha già sostenuto ieri le visite mediche a Villa Stuart, come confermato dal presidente sannita Oreste Vigorito ai microfoni di 'Tuttosport'.

"Ha effettuato a le visite mediche, è tutto okay. Lo abbiamo sottratto a diverse squadre che lo avrebbero voluto, debbo dare atto ai miei collaboratori di essere stati scaltri e capaci, abbiamo agito nel massimo riserbo, senza che nessuno lo sapesse. Ritengo che meglio di così non potevamo brindare al ritorno in Serie A".

Un buon bottino di 14 reti in 30 partite tra campionato e coppe nell'attuale stagione, uno anche in : nel curriculum del classe '87 anche 12 goal in 47 presenze con il Chelsea tra il 2014 e il 2016.