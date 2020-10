Colpo in attacco per il Torino: ufficiale Bonazzoli dalla Sampdoria

Colpo last minute del Torino che acquista Federico Bonazzoli, l'attaccante arriva in prestito dalla Sampdoria.

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Federico Bonazzoli".

Il classe 1997 lascia i blucerchiati dopo una stagione da 6 goal in 19 presenze. Al Torino ritroverà Giampaolo, con cui aveva svolto alcuni ritiri durante il suo perioso genovese.

Ora i due si ritrovano al Filadelfia, per provare a risollevare il Torino dopo una stagione deludente. I granata hanno depositato anche il contratto di Amer Gojak, centrocampista della .