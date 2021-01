Colpo Atlético Madrid: arriva Moussa Dembelé dal Lione

Operazione da 33 milioni di euro complessivi, prestito con diritto di riscatto: il francese è atteso nelle prossime ore in Spagna per visite e firma.

Perso Diego Costa, l'Atlético Madrid si assicura il sostituto. Secondo Goal, è in arrivo nella capitale spagnola Moussa Dembelé, attaccante attualmente di proprietà dell'Olympique .

L'affare sarebbe ormai in definizione: prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni di euro. Accordo trovato nella mattinata di domenica.

Il classe 1996, cresciuto nel e nel e impostosi nel , potrebbe arrivare già domani per finalizzare l'accordo e firmare il suo contratto con il suo nuovo club.

In stagione Dembelé ha segnato soltanto un goal in 16 presenze di , molte delle quali dalla panchina. L'anno scorso, il suo migliore in , è arrivato a quota 25 in 46 partite. Compresa una doppietta al City nei quarti di .