Colombo sbaglia il rigore al secondo tentativo: goal al primo, ma senza il fischio dell'arbitro

Meret para il rigore a Colombo in Napoli-Lecce: rete al primo tentativo per l'attaccante, ma Mercenaro non aveva fischiato. Poi l'eurogoal.

Napoli-Lecce è sicuramente la partita di Lorenzo Colombo, nel bene e nel male: schierato tra i titolari dal tecnico dei salentini, Marco Baroni, l'attaccante di scuola Milan si è preso la scena al 'Maradona' in un primo tempo dai due volti a livello personale.

Sul risultato di 0-0, al minuto 25, si è presentato sul dischetto per calciare un rigore concesso da Mercenaro per un calcione di Ndombélé a Di Francesco: esecuzione perfetta e Meret spiazzato, ma il goal non è valido. Il motivo? Semplice: l'arbitro non ha fischiato, penalty da ripetere.

Uno scherzo giocato dalla tensione al ragazzo classe 2002 che, in seconda battuta, si è visto respingere il tiro angolato da Meret, appena due minuti prima del momentaneo 1-0 firmato da Elmas, lesto nel ribadire oltre la linea una conclusione di Politano, trasformatasi in assist.

Ma le emozioni in stile 'montagne russe' non sono finite qui: sempre Colombo, proprio lui, è l'autore del sinistro perfetto scoccato dai 25 metri e diretto sotto l'incrocio dei pali, stavolta imprendibile per l'esterrefatto Meret.

Una prodezza premiata dagli applausi del 'Maradona' per il giovane bomber giallorosso che, questa serata, non la dimenticherà mai.