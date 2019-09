Il declino di Coentrao, dal Real Madrid all'oblio: senza contratto a 31 anni

Fabio Coentrao qualche anno fa era uno dei terzini più quotati ma una lunga serie di infortuni ha condizionato la sua carriera. Ora cerca squadra.

A marzo farà 32 anni eppure la carriera di Fabio Coentrao, ex compagno di Cristiano Ronaldo con e , sembra già ai titoli di coda.

Il terzino infatti dopo l'ultima stagione al Rio Ave attualmente è senza contratto nonostante gli interessamenti, a dire la verità timidi, di e .

E dire che nell'estate del 2011 il Real Madrid pagò ben 30 milioni di euro per strapparlo al , facendo allora di Coentrao il terzo difensore più caro dopo Rio Ferdinand e Dani Alves.

Coentrao, fortemente voluto al Real dal connazionale Mourinho, in però non ha mai sfondato sia per la forte concorrenza di Marcelo che per una lunga serie di infortuni.

Chiuso dal brasiliano, Coentrao nel 2015/16 si trasferì in prestito al . Esperienza anche questa fortemente condizionata da una serie di problemi fisici.

Dopo l'arrivo di Zidane in panchina gli spazi al Real Madrid si sono ulteriormente ristretti per Coentrao che nelle ultime stagioni ha cercato di rilanciarsi in patria prima con lo e poi col Rio Ave, ma senza troppa fortuna.

Ecco perché a soli 31 anni la carriera di Coentrao sembra già in un vicolo cieco.