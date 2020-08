Il Cluj ha un sogno per l'attacco: suggestione Balotelli

I campioni di Romania del Cluj potrebbero accogliere Mario Balotelli: ancora nessun contatto tra le parti che però non smentiscono.

Balotelli nella terra del celeberrimo Conte Dracula. No, non è un film horror ma una voce di mercato nata nelle scorse ore e non smentita né dal Cluj né dall'entourage di 'Supermario'.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i campioni di Romania vorrebbero un nome di grido per affrontare al meglio i preliminari di e il classe 1990 sembra il profilo giusto, anche per una questione contrattuale (dopo il 31 agosto sarà svincolato come previsto dalla clausola stipulata col , retrocesso in Serie B).

Un acquisto a costo zero che farebbe la gioia dei tifosi del Cluj, desiderosi di tornare a disputare la fase a gironi della massima competizione europea a sette anni di distanza dall'ultima volta: con un Balotelli in più nel motore tutto sarebbe possibile.

Però c'è da fare una precisazione: i rumors su un accordo raggiunto sono da prendere con le pinze, ma già il fatto che nessuno abbia negato l'esistenza dell'interesse è una sorta di indizio da tenere in grossa considerazione.

Per Balotelli si è parlato anche di approdo in , al Flamengo, ma le possibilità che questo scenario si concretizzi sono al ribasso rispetto a qualche mese fa.

Per ora non si registrano contatti tra la dirigenza del Cluj e Mino Raiola che potrebbe regalare a Balotelli l'ennesima chance di riscatto dopo il fallimento bresciano, macchia indelebile in una carriera che poteva e doveva svilupparsi in maniera diversa.