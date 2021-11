L'ammissione di Clattenburg: "Diedi un rigore all'Atletico per compensare il goal in fuorigioco del Real"

Intervistato dal podcast brasiliano "The Brazilian Shirt Name", l'ex arbitro internazionale Mark Clattenburg ha svelato un retroscena relativo a due episodi che hanno caratterizzato quella che probabilmente è stata la direzione di gara più prestigiosa della sua carriera.

Designato come direttore di gara per la finale di Champions League del 2016 giocata a San Siro tra Atletico Madrid e Real Madrid, l'ex fischietto ritiratosi nel 2017 nel corso della partita assegnò un calcio di rigore ai Colchoneros per un fallo di Pepe su Fernando Torres.

Ebbene, l'inglese ha svelato di aver concesso il tiro dagli undici metri per compensare il goal in fuorigioco assegnato ai Blancos, giustificando la decisione con un'interruzione nelle comunicazioni con l'assistente di linea.

"Sapevo che Bale l’aveva toccata, rendendo più semplice per Ramos segnare l’1-0 ma mettendolo in fuorigioco. Così ho chiesto al mio assistente se c’era stato quel tocco dopo la punizione. Ma ero totalmente isolato e mi sono visto costretto a far ripartire il gioco. Alla fine sono tornato in contatto con il mio assistente e mi ha detto che microfono e cuffie avevano smesso di funzionare proprio in quel momento. Ero molto confuso. È stata una decisione molto difficile”.

Per questo motivo l'arbitro non ha poi avuto dubbi nel fischiare calcio di rigore in favore della squadra allenata da Simeone.

"Sono stato molto fortunato, perché mi sono trovato a fischiare un rigore con un fallo dubbio, diciamo 50-50 . Torres era chiaramente davanti a Pepe e c’è stato contatto. Era davvero fallo? È molto soggettivo. E l’ ho fischiato per ripristinare l’equilibrio, visto che il Real aveva già segnato in fuorigioco”.