Classifica Scarpa d'Oro 2019/2020

Tutti a caccia di Leo Messi, vincitore delle ultime tre edizioni del trofeo.

Vincitore di sei edizioni, comprese le ultime tre, Leo Messi sarà ancora una volta tra i grandi favoriti per vincere la Scarpa d'Oro 2019/2020. In attesa che i grandi campionati europei inizino, la classifica per il trofeo è già nel vivo. Nel Nord Europa, infatti, si lotta già da diverse settimane e i bomber non mancano.

La Scarpa d'Oro prevede che i goal segnati da un giocatore nel proprio campionato siano moltiplicati per un coefficente: di 2 per i cinque tornei europei più importanti, di 1.5 tra il sesto e il ventiduesimo e di 1 per tutti gli altri.

La classifica della Scarpa d'Oro 2019/2020, aggiornata al 29/6/2019